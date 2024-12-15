افتتاح المنتدى الدولي "حوار الأطراف المعنية حول الوظائف" بأسوان

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، بإفتتاح وحضور فعاليات المنتدى الدولى "حوار الأطراف المعنية الرابع حول الوظائف .. 4th UfM Med4jobs stakeholders Dialogue"، والذى ينظمه منظمة "الإتحاد من أجل المتوسط " بمشاركة واسعة لنخبة من المسؤولين ، والخبراء، وممثلي منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية ، وأيضاً القطاعين العام والخاص، وذلك تأكيداً على حرص المحافظة لدعم المبادرات التنموية والبرامج الهادفة إلى تعزيز فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة .

إفتتاح فعاليات المنتدى الدولى " حوار الأطراف المعنية الرابع حول الوظائف

دعم التعاون الإقليمي ومناقشة التحديات والفرص المرتبطة بسوق العمل في المنطقة الأورومتوسطية

وقد أكد الدكتور إسماعيل كمال فى كلمته الإفتتاحية على أهمية هذا المنتدى لدعم التعاون الإقليمي ومناقشة التحديات والفرص المرتبطة بسوق العمل في المنطقة الأورومتوسطية ، ودوره فى نشر الخبرات الجيدة فى مجالات دعم الشباب وخلق فرص العمل المناسبة لهم .

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى إهتمام المحافظة لتطوير نظم التعليم وتوفير الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة لتنمية القدرات وصقل المهارات مع السعى لتغيير ثقافة الشباب للإتجاه نحو العمل الحر وعدم الارتكان للعمل الحكومى وذلك للحد من البطالة وتحسين الظروف المعيشية والإقتصادية لهم ولأسرهم.

ولفت إلى أن ذلك يتواكب مع النهج المتطور الذى تشهده الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأهيل الشباب لسوق العمل والإستفادة من الثروات الطبيعية والمقومات والفرص الإستثمارية التى تتمتع بها المحافظة بمختلف المجالات.

ومن جانبه أوضح المهندس عمرو لاشين بأن فعاليات المنتدى الدولى شملت عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل التى تركزت حول موضوعين رئيسين إحداهما تناول فرص العمل في ظل التحول الأخضرحيث تم إستعراض مشروعات ناجحة وبحث التحديات والفرص المستقبلية في إطار التحول البيئي.

فيما تناول الموضوع الأخر التنمية الريفية من خلال العمل اللائق حيث تم مناقشة التجارب الناجحة والمشروعات المدعومة التي تساهم في تحسين سبل العيش في المناطق الريفية.

وقد كشف نائب المحافظ بأن المنتدى يعد فرصة هامة لتبادل المعرفة وتعزيز قدرة الأجيال القادمة على مواجهة تحديات سوق العمل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قصص النجاح والفرص الإقليمية فى مجالات العمل والتنمية.

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