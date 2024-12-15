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الأحد 15 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال تنفذ 35 غارة جوية على أنفاق تحوي مخازن أسلحة في سوريا

غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية
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تواصل الغارات الجوية الإسرائيلية على أنفاق تضم مخازن أسلحة في سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت 35 غارة خلال 10 هجمات استهدفت تلك المستودعات في منطقة ريف دمشق الشمالي الغربي على بعد ثلاثة كيلومترات من صيدنايا، وتحتوي المستودعات على صواريخ كبيرة وذخائر وقذائف هاون ومعدات عسكرية تهدف إسرائيل إلى تدميرها.

وتقصف إسرائيل أهدافا عسكرية سورية منذ سقوط نظام الأسد، خوفا من أن تقع الأسلحة في أيدي الجماعات المتطرفة التي قد ترغب في شن هجمات ضد إسرائيل.

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