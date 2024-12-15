منتخب مصر لرجال الإسكواش يحصد بطولة العالم للمنتخبات 2024

توج منتخب مصر لرجال الإسكوش ببطولة العالم للمنتخبات 2024، والتى استضافتها هونج كونج، فى الفترة من 9 إلى 15 ديسمبر الجاري، وذلك على حساب المنتخب الإنجليزى، بنتيجة 2-0.

وجاءت نتيجة المواجهات كالتالى:

- فوز مازن هشام على كورتيس ماليك، بنتيجة 3-2 .

- فوز علي فرج على محمد الشوربجى، بنتيجة 3-1.

بهذا الفوز حافظ المنتخب الوطنى للإسكواش، على لقب البطولة للمرة الرابعة على التوالى، بعد حصد ألقاب 2024، 2023، 2019، 2017.

وشارك المنتخب الوطنى لرجال الإسكواش تحت القيادة الفنية للكابتن هشام العطار المدير الفنى.

ويحمل المنتخب المصري للإسكواش، لقب البطولة في منافسات الرجال والسيدات.



لاعبو منتخب مصر للإسكواش



ويضم المنتخب المصري لرجال الإسكواش، كلا من:

- النجم علي فرج، صاحب الـ 32 سنة، ولاعب وادى دجلة.

وهو بطل العالم للكبار 4 مرات، وأعلى تصنيف وصل إليه الأول عالميا.

- مصطفى عسل، صاحب الـ 23 سنة، ولاعب نادى بالم هيلز.

وهو بطل العالم للناشئين مرتين عامي 2018، 2019، وأعلى تصنيف وصل إليه الأول عالميا.

- مازن هشام صاحب الـ 30 سنة.

وأعلى تصنيف وصل إليه الخامس عالميا.

- النجم كريم عبد الجواد، صاحب الـ 33 سنة.

وهو بطل العالم للكبار مرة واحدة عام 2016، وأعلى تصنيف وصل إليه الأول عالميًا.