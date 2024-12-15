أتليتكو مدريد يخطف الثلاث نقاط من خيتافي فى الدوري الاسباني.. فيديو

حقق أتلتيكو مدريد فوز صعب على خيتافي بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ17 من الدوري الإسباني على ملعب "واندا متروبوليتانو".

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69 بواسطة ألكسندر سورلوث، الذي سجل هدف منح فريقه ثلاث نقاط مهمة في صراع الصدارة.

سيطر أتلتيكو على مجريات اللقاء بشكل عام، لكن خيتافي أدى بشكل جيد في الدفاع، مما جعل فريق العاصمة الإسبانية يواجه صعوبة في اختراق دفاعاته.

بهذا الفوز، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني، ليواصل مطاردته للمتصدرين في البطولة.

أما خيتافي، فظل في وضعه الصعب في جدول الترتيب، حيث يعاني من نتائج متذبذبة فى المركز الـ15 برصيد 16 نقطة.