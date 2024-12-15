"التعاون الخليجي": نواصل جهودنا لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، استمرار جهودنا لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

جاء ذلك خلال لقاء أمين عام المجلس مع سفير فلسطين المعين لدى المملكة العربية السعوية مازن محمد راتب غنيم، اليوم /الأحد/ في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وبحث الجانبان - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والانتهاكات المتواصلة والخطيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد الأمين العام ما جاء في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى بدورته الـ45 على مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وعلى دعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا جميع الدول لاستكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.