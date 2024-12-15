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الأحد 15 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس "النواب" الأردني: نقدر موقف الصين من الحرب على غزة ودعمها لحل الدولتين

مجلس النواب الأردني
مجلس النواب الأردني
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أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي تقدير المملكة للموقف الصيني من الحرب الغاشمة على قطاع غزة، ودعمها المستمر لحل الدولتين الضامن لحق الشعب الفلسطيني. 
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب الأردني، اليوم /الأحد/ مع سفير الصين لدى الأردن تشن تشوان دونغ؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة بخاصة البرلمانية منها.
وأوضح الصفدي الحرص على توثيق العلاقات البرلمانية المشتركة بما يعود بالنفع على البلدين، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون التجاري المتبادل.
وقال "إن الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني يشكل دائمًا صوت الحكمة والاعتدال في منطقة مليئة بالتوترات، ويدعو دائمًا لتغليب لغة الحوار والحل السياسي سبيلًا لمختلف الأزمات".
من جانبه..أكد السفير الصيني حرص بلاده على تعزيز مختلف آفاق التعاون مع الأردن، معربًا عن تقدير الصين للدور الأردني بقيادة الملك عبدالله الثاني في السعي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وحرصها على تعزيز العلاقات المشتركة بكافة المجالات.

مجلس النواب الاردني الحرب غزة