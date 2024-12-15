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الأحد 15 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

بنك أبوظبي التجاري مصر يعلن عن طلب لتعيين خريجي الجامعات من ذوي الهمم

بنك أبوظبي التجاري
بنك أبوظبي التجاري مصر
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أعلن بنك أبوظبي التجاري - مصر عن طلب لتعيين حديثي التخرج من الجامعات من متحدي الاعاقة، وذلك في وظائف مختلفة بإدارات البنك. 

يأتي ذلك في اطار استراتيجية البنك لتحقيق الاستدامة والشمول المالي من خلال توفير فرص عمل متساوية و خلق بيئة عمل متكاملة. 

تأتي هذه المبادرة تأكيداً لحرص بنك أبوظبي التجاري – مصر على دمج ذوي الهمم، كما تتماشى جهوده مع رؤية الدولة المصرية للدمج الاقتصادي لذوي الهمم بالمجتمع و تحقيق رؤية  مصر 2030 .

التقديم يكون عن طريق ارسال السيرة الذاتية على عنوان البريد الإليكتروني الموجود بالأسفل مع ذكر "نسبة 5% " بخانة الموضوع (يخضع المتقدمين لاختبارات لتحديد الوظائف المناسبة لهم طبقا لما هو متاح بالبنك). 

عنوان  البريد الإليكتروني لأرسال السير الذاتية: Recruitment@adcb.com.eg

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