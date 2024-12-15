محمد صبحي ينعي نبيل الحلفاوي: "قلبي يبكي وعيني تدمع"

حرص الفنان محمد صبحي على نعي زميل دراسته وصديقه الفنان نبيل الحلفاوي الذي فارق الحياة اليوم، عن عمر ناهز 77 عاما.

محمد صبحي ينعي نبيل الحلفاوي

ونشر محمد صبحي صورة للفنان الراحل عبر صفحته الرسمية على فيسبوك وعلق قائلًا: “إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.. البقاء لله.. رحل اليوم زميل الدراسة وصديق العمر والفنان المثقف البارع بجدارة .. الفنان نبيل الحلفاوي، امتلك الموهبة والمبادئ وشرف المهنة .. فاحترمه الجميع .. صديقي وحبيبي قلبي يبكي و عيني تدمع”.

وتابع: “كلما رحل قامة أشعر بالخسارة والفقدان .. وأتوجع من اليتم .. ستتوقف الكلمات في ذهني وعقلي لإنها لن تكفي حقك .. دعائي إلي الله أن يغفر لك ويدخلك فسيح جناته .. وداعاً من رحل وأخذ معه جزءًا من روحي .. وداعا إلى أن نلتقي”.

أعمال محمد صبحي ونبيل الحلفاوي

شارك الفنان الراحل نبيل الحلفاوي وقدم شخصية “الظابط علي حسين” في فيلم “العميل رقم 13” مع الفنان محمد صبحي وتم عرضه عام 1989 وحقق العمل نجاحًا فنيًا وجماهيريًا واسعًا، بمشاركة نخبة متميزة من نجوم الفن أبرزهم، صابرين وإيمان وكان العمل من إخراج مدحت السباعي.