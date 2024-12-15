قيادات مستقبل وطن تواصل جولتها في البحيرة بافتتاح مقر جديد للحزب

في ثاني محطات زيارة الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن داخل محافظة البحيرة، افتتحت قيادات الحزب، مقر أمانة حزب مستقبل وطن الجديد بمحافظة البحيرة، بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، النائب احمد دياب الأمين العام المساعد، النائب عصام هلال الأمين العام المساعد، النائب يحيى العيسوى الأمين العام المساعد، النائب عاطف ناصر الأمين العام المساعد، النائب خالد شلبي أمين التنظيم المركزي، بالإضافة إلى أمناء الأمانات النوعية، وأعضاء الأمانة المركزية، حيث كان في استقبالهم النائب محمد زين أمين الحزب بالمحافظة، وكافة القيادات التنظيمية والبرلمانية بالمحافظة، بالإضافة إلى الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة و المهندس حازم الديب نائب محافظ البحيرة.

ويضم المقر قاعة اجتماعات كُبرى، وآخرى للأمانات النوعية، وأمانات المراكز، وأماكن مخصصة لإستقبال للمواطنين، حيث تم تجهيز المقر على أعلى مستوى.

يأتي ذلك ضمن فعاليات الزيارة الميدانية للمحافظات، حيث قامت قيادات الحزب بزيارة محافظة البحيرة، لإطلاق عدد من المبادرات الصحية والخدمية والتنموية للمواطنين، وعقد لقاءات تنظيمية مع أعضاء الحزب بالمحافظة.