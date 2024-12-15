من السوشيال ميديا إلى المحكمة.. كيف قاد التهديد والابتزاز مساعدة هالة صدقي إلى الجنح

تصدرت قضية مساعدة الفنانة هالة صدقي مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما اتهمت الفنانة مساعدتها بالسب والقذف والتهديد عبر بلاغ رسمي قاد المساعدة إلى محكمة جنح العمرانية، التي تنظر اليوم، أولى جلسات محاكمتها الفنانة، في الجنحة ١٣٦٢٣ لسنة ٢٠٢٤، المتهمة فيها بارتكاب جرائم التهديد، والابتزاز، والسبّ والقذف، في حق الفنانة.



إخلاء سبيل على ذمة القضية

في وقت سابق، قررت النيابة بإشراف المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، إخلاء سبيل المتهمة بكفالة مالية قدرها 3 آلاف جنيه على الاتهامات المنسوبة إليها.

خلاف على مليون جنيه

وبينت التحقيقات، أن المتهمة زعمت استيلاء الفنانة هالة صدقي على أموالها التي حصلت عليها من خلال ظهورها في برنامج الخير «شكرًا مليون»، وروجت لذلك على مواقع التواصل الاجتماعي خلافًا للحقيقة.

تحصيل أموال وتهديد

وقالت الفنانة هالة صدقي أمام النيابة ، إنها تعاقدت مع إدارة البرنامج المذكور في مارس الماضي، على مشاركتها في البرنامج مقابل 150 ألف ريال سعودي على أن تخصص مبلغًا مماثلًا لشخص آخر، فوقع اختيارها على مستشفى خيري شهير في أسوان "مستشفى مجدي يعقوب" ، إلا أن إدارة البرنامج اشترطت التصوير وأن يكون التبرع لشخص ومن ثم استعانت بمساعدتها لتصوير الحلقة التلفزيونية، وأخبرتها أن تلك الأموال ستحول على حسابها الشخصي وفي نهاية المطاف ستتبرع بها للمستشفى وستكافئها بمبلغ 50 ألف جنيه مقابل مساهمتها في الحلقة، وأن المبلغ الذي ستتلقاه من الشركة ستخصصه لمستشفى الدكتور مجدي يعقوب فور استلامه، وشرحت أيضًا من شروط البرنامج أن يتم اقتسام مبلغ الـ 150 ألف ريال لشخصين حيث يتقاضى ضيف الحلقة مبلغ 100 ألف ريال ويقوم بمنح 50 ألف ريال الباقين لشخص آخر يرى أنه يستحق الخير، فاقترحت هالة صدقي على "حسنية" أن باقي المبلغ يكون من نصيب مساعدتها القديمة "محروسة" التي تركت العمل معها منذ سنوات.



أضافت هالة صدقي، خلال أقوالها في تحقيقات النيابة أن مساعدتها "حسنية" كانت تعلم جيدًا أن المبلغ المالي في الحلقة مجرد اكسسوار لم تتقاضِ منه أي شيء وعقب إذاعة الحلقة فوجئت بضغط كبير من مساعدتها ومطالبتها المستمرة بذلك المبلغ مرددة أن أسرتها والمقربين منها وجيرانها يعتقدون أنها تمتلك ذلك المبلغ وتقدم لخطبتها أكثر من شخص بسبب تلك الأموال، قائلة لها: "بيقولولي بقيتي مشهور وغنية وأنا عايزة فعلا ابقى غنية هاتي الفلوس".

وأشارت إلى أن الضغط الزائد عليها من “حسنية” رغم عدم تحويل إدارة البرنامج المبلغ لها جعلها تقوم بإعطاء مساعدتها مبالغ مالية على دفعات الأولى كانت 50 ألف جنيه وهي المتفق عليها بين الفنانة ومساعدتها والثانية 100 ألف جنيه والثالثة 670 ألف جنيه بإجمالي 820 ألف جنيه، ما يعادل 100 ألف ريال كما كان مقرر بالبرنامج.

واستطرد المستشار شريف حافظ محامي هالة صدقي، أنه عقب تلقى "حسنية" الأموال من موكلته بدأت في التعالي والتغيب من عملها وحضرت يوم تصوير واحد فقط من مسلسل "اش اش" الذي تشارك به الفنانة ثم توقف التصوير وعند عودته اتخذت هالة صدقي قرارها بعدم إعادة مساعدتها "حسنية" للعمل معها مرة أخرى، وعندما علمت المساعدة بالأمر بدأت رحلة جديدة من الضغط على موكلته لكن عن طريق أصدقائهم بالعمل والمقربين من هالة صدقي.

واستكملت هالة صدقي أقوالها: أنها علمت من بعض المقربين منها اتصال المساعدة حسنية بهم وطلبها توصيلهم رسالة لها بأنه إذا لم تعد للعمل مرة أخرى مع هالة صدقي ستخرج للسوشيال ميديا وتدعي أنها سرقت أموالها مبررة:"لو مرجعتنيش الشغل هفضحها" فلم تستجب هالة صدقي لتلك التهديدات خاصة أنها سلمت لها المبلغ المالي كاملًا.



وأكدت" صدقي" أنها بعد أيام قليلة من تلك التهديدات فوجئت بمساعدتها “حسنية” تدعي في عدة مواقع وصفحات عبر “فيس بوك” أنها "نصبت عليها" واستولت على أموالها ما دفعها للاستعانة بدفاعها الذي أسرع لتقديم بلاغ للمحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية مرفق به كافة الأدلة التي تثبت اتهام هالة صدقي لمساعدتها بالتهديد والابتزاز والتشهير والسب والقذف.



و استمعت النيابة لأقوال 3 شهود ممن تواصلت معهم مساعدة هالة صدقي وأخبرتهم أنها ستقوم بفضحها في حالة عدم إعادتها للعمل مرة أخرى، و أصدرت أمرًا بضبط وإحضار مساعدة الفنانة المقيمة بمنطقة العمرانية، وعقب مثولها أمام النيابة قررت إخلاء سبيلها.