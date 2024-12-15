ads
الأحد 15 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

انطلاق حملة «مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطة» لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالجيزة

انطلاق الحملة التنشيطية
انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت محافظة الجيزة، انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطة» اليوم الأحد الموافق 15ديسمبر لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان في أحياء ومدن وقرى المحافظة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.


وأشار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إلى أن الحملة تأتي ضمن جهود الدولة لضمان وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية إلى جميع المواطنين بما يعزز صحة الأم والطفل ويرفع وعي المجتمع بضرورة تنظيم الأسرة. 


وأكد أن المرحلة الأولى من الحملة بدأت اليوم الأحد 15ديسمبر ومستمرة حتى الخميس 19 ديسمبر وتشمل الإدارات الصحية بالصف وشمال العياط وشرق القناطر وجنوب الجيزة والعجوزة والحوامدية والشيخ زايد والبدرشين وابو النمرس وبولاق الدكرور والهرم والوراق.


ومن جانبها ذكرت الدكتورة أمل رشدى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الحملة ستقدم خدمات الكشف وتوفير وسائل تنظيم الأسرة والسونار بالمجان بالإضافة إلى خدمات المشورة والتثقيف الصحي، موضحًا أن المرحلة الثانية من الحملة ستكون في الفترة من الأحد 22 ديسمبر الجاري، وحتى الخميس 26 ديسمبر.

انطلاق حملة مشوار الالف الذهبية يبدأ بخط خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان تنظيم الأسرة بالمجان المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الادارات الصحية