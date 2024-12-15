انطلاق حملة «مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطة» لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطة» اليوم الأحد الموافق 15ديسمبر لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان في أحياء ومدن وقرى المحافظة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.



وأشار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إلى أن الحملة تأتي ضمن جهود الدولة لضمان وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية إلى جميع المواطنين بما يعزز صحة الأم والطفل ويرفع وعي المجتمع بضرورة تنظيم الأسرة.



وأكد أن المرحلة الأولى من الحملة بدأت اليوم الأحد 15ديسمبر ومستمرة حتى الخميس 19 ديسمبر وتشمل الإدارات الصحية بالصف وشمال العياط وشرق القناطر وجنوب الجيزة والعجوزة والحوامدية والشيخ زايد والبدرشين وابو النمرس وبولاق الدكرور والهرم والوراق.



ومن جانبها ذكرت الدكتورة أمل رشدى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الحملة ستقدم خدمات الكشف وتوفير وسائل تنظيم الأسرة والسونار بالمجان بالإضافة إلى خدمات المشورة والتثقيف الصحي، موضحًا أن المرحلة الثانية من الحملة ستكون في الفترة من الأحد 22 ديسمبر الجاري، وحتى الخميس 26 ديسمبر.