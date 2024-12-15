تفاصيل جولة قيادات مستقبل وطن بمحافظة البحيرة

نظمت قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن زيارة لمحافظة البحيرة، اليوم بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، زيارة إلي محافظة البحيرة، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد، النائب عصام هلال الأمين العام المساعد، النائب يحيى العيسوى الأمين العام المساعد، النائب عاطف ناصر الأمين العام المساعد، والنائب خالد شلبي أمين التنظيم المركزي، بالإضافة إلى أمناء الأمانات النوعية وأعضاء الأمانة المركزية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وفي إطار العمل المتواصل بين حزب مستقبل وطن ومؤسسات الدولة التنفيذية في كافة القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصحي، حرص الحزب في أولى محطات الزيارة، على التبرع بعدد 11 مونيتور و 11 سرير عناية مركزة، و جهاز تنفس صناعي وعدد 2 ثلاجات حفظ الموتى بطاقة إجمالية 18 حالة، وعدد من الأجهزة بعدد من الأقسام فضلا عن المساهمة في القضاء علي قوائم الإنتظار بالمستشفى ودعم المعهد الطبي القومي بدمنهور لخدمة المرضى في محافظة البحيرة.

وكانت قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن نظمت زيارتين لمحافظتي جنوب سيناء والمنوفية خلال الفترة الماضية، لتقديم الدعم النقدي والعيني للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا من خلال مبادرات وفاعليات خدمية متنوعة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.