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الأحد 15 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العاهل الأردني ووزير الدفاع السعودي يبحثان مستجدات المنطقة

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن والمملكة العربية السعودية والشعبين الشقيقين والحرص على توطيدها.
جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني، اليوم /الأحد/، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ لبحث مستجدات المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وحمل الملك عبدالله الثاني - وفقًا لبيان الديوان الملكي - الأمير خالد تحياته لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده السعودي. 
ومن جانبه، نقل وزير الدفاع السعودي، للملك عبدالله الثاني، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

الملك عبدالله الثاني الأردن