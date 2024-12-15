رئيس الفنون الشعبية ينعى وفاة "القبطان" نبيل الحلفاوي

نعى رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية الفنان تامر عبدالمنعم، وفاة "القبطان" الفنان نبيل الحلفاوي الذي وافته المنية مساء اليوم الأحد.

ونشر الفنان رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية صورة للفنان الراحل نبيل الحلفاوي وعلق عليها: “خالص عزائي في وفاة الفنان الكبير نبيل الحلفاوي.. انا لله وانا اليه راجعون”.

وكان الفنان نبيل الحلفاوي تعرض لأزمة في صدره صحية خلال الأيام الماضية نقل على أثرها إلى المستشفى.

وقرر الأطباء حجزه في العناية المركزة إلى أن تدهورت حالته الصحية ودخل في غيبوبة خلال الساعات القليلة الماضية حتى فارق الحياة ورحل عن عالمنا وهو في عمر 77 عاما.