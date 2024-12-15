بكلمات مؤثرة.. إسعاد يونس تنعى نبيل الحلفاوي

نعت الفنانة إسعاد يونس، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" الفنان القدير نبيل الحلفاوي الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

نشرت إسعاد يونس صورة الفنان الراحل وعلقت عليها قائلة: “في أمان الله يا قبطان، تعازيّ الحارة للأحباب الأساتذة خالد الحلفاوي ووليد الحلفاوي وجميع الأسرة، اللهم أنعم عليه بسكن الجنة العامرة بالأحباب السابقين، وأنعم علينا جميعًا بالصبر والقبول”.

موعد ومكان صلاة الجنازة على نبيل الحلفاوي

أعلن أبناء الفنان الراحل نبيل الحلفاوي موعد ومكان جنازته بعد أن رحل عن عالمنا منذ قليل.

وكتبوا عبر حسابه على تطبيق "X": "مش القبطان اللي كاتب التويته دي للاسف .. احنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي .. الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض وألم طويل ، كان دائما بيدعي بكده وربنا ما خذلوش، شكرا علي كل الحب والدعاء ، وصلاة الجنازة اليوم الأحد 15 ديسمبر بمسجد الشرطة زايد بعد صلاة العشاء".