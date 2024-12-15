جروس يطلب ضم 3 أجانب لجهازه الجديد بالزمالك

اقترب المدرب السويسري كريستيان جروس، من تولى الإدارة الفنية للفريق الأول لنادي الزمالك، في الحقبة الثانية، وطلب تواجد ثلاثة أجانب في جهازه المعاون.



و يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، لوضع الرتوش الأخيرة على عقد المدرب السويسري كريستيان جروس، من أجل تولي الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وطلب جروس صاحب الـ 70 عام، ضم كل من السويسري توماس جروتر مدربًا للحراس، والهولندي كونلي أودي محللاً للأداء، والجزائري شيخ بوزيان مخطط أحمال.



حيث ظهر صباح اليوم الأحد، المدرب السويسري في مطار القاهرة، وذلك تمهيدًا لعقد الجلسة النهائية من أجل تولي منصب المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء.

ورحل البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفنى السابق لنادي الزمالك، عن القلعة البيضاء، بعدما توصل لاتفاق مع نادي الفتح السعودي لقيادته حتى نهاية الموسم الجاري.



وسبق للمدرب السويسري صاحب الـ 70 عامًا أن تولي منصب المدير الفني لنادي الزمالك في يوليو 2018، وحتى رحيله في مايو 2019.

