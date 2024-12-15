جائزة ساويرس الثقافية تعلن القائمة القصيرة للدورة الـ 20

أعلنت منذ قليل مؤسسة ساويرس الثقافية عن القائمة القصيرة لشباب الأدباء والكتاب في فروع الرواية، والمجموعة القصصية، والسيناريو السينمائي.

وقد شملت القائمة القصير في كل فرع من الفروع خنسة فائزين وذلك على النحو الآتي القائمة القصيرة لأفضل عمل روائي فرع شباب الأدباء وهم دينا علي عن رواية "في صيف 88" عن دار روافد للنشر والتوزيع، و سيد عمر عن رواية "الصبي" عن دار مزيج، ومحمد حمامة عن رواية "الأولى لجيجي" عن دار المحروسة، و محمد عبد العال عن رواية "أبشاق الغزال" عن دار الكنزي للنشر والتوزيع، و هبة أحمد حسب عن رواية "فريدة وسيدي المظلوم" عن دار المحروسة.

فيما جاءت القائمة القصيرة لأفضل مجموعة قصصية فرع شباب الأدباء على النحو الآتي آية طنطاوي عن مجموعة "احتمالات لا نهائية للغياب" (دار العين للنشر)، تيسير النجار عن مجموعة "لا أسمع صوتي" (الهيئة المصرية العامة للكتاب)، محمد البرمي عن مجموعة "يجذب المعادن ويحب الكلاب" (دار الكتب خان)، و محمد العتر عن مجموعة "قلق لا يمكن تفويته" (دار المحروسة)، و محمود يوسف عن مجموعة "الراقص مع الماريونت" (دار روافد للنشر).

القائمة القصيرة لأفضل سيناريو فرع شباب الكتاب فضمت كلا من عمرو ممدوح زكريا عن سيناريو "دي قطتك؟"، و كريم نصر عن سيناريو "أبطال نص الليل"، و منار شهاب عن سيناريو "سيدة الأرق"، و مهاب طارق عن سيناريو "العرض الأخير"، و هشام عبد الحميد عن سيناريو "المدير"



