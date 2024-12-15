الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل يثير عاصفة بتصريحات ضد تجنيد الحريديم

دعا الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل، يتسحاق يوسف، إلى رفض تجنيد اليهود المتشددين “الحريديم” في الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك أولئك الذين لا يدرسون التوراة، مما أثار موجة من الانتقادات من مختلف الأطياف السياسية.

وفي تصريحات له، قال يوسف الذي يشغل حاليًا عضوية مجلس حكماء التوراة التابع لحزب "شاس" إن "حتى الكسالى الذين لا يدرسون التوراة لا ينبغي لهم الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي".

من جانبه أصدر مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بيانًا دان فيه تصريحات يوسف، مؤكداً أنها "غير مقبولة".

بدوره أدان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ الدعوات لرفض الخدمة العسكرية، مؤكدًا أن "أي ضرر يلحق بالجيش يضر بأمن إسرائيل".

الناطق باسم حزب "شاس" اليمين حاول تبرير تصريحات يوسف بالقول إن دعوته كانت لتوفير أطر ملائمة للشباب الحريديين في الجيش دون أن يفصلوا عن مجتمعهم.

من جهته، وصف رئيس حزب "المعسكر الوطني" بيني جانتس هذه الدعوات بأنها "غير شرعية وخطيرة"، بينما اعتبر زعيم المعارضة، يائير لبيد، أن التصريحات "تزعزع الديمقراطية".

التصريحات أثارت استياء حتى داخل الائتلاف الحكومي، حيث اعتبر عضو الكنيست دان إيلوز أن تصريحاته تمس وحدة الشعب الإسرائيلي.

الحاخام يوسف سبق أن أدلى بتصريحات مشابهة ضد التجنيد في مناسبات سابقة وهدد بالرحيل عن إسائيل، مما يعكس مواقفه المستمرة في هذا الموضوع.