إخلاء سبيل متهمين بالاتجار في الهواتف والسجائر مجهولة المصدر بالمعادي

أمرت نيابة المعادي الجزئية، بإخلاء سبيل شخصين، أحدهما أجنبي الجنسية، لاتهامهم بالاتجار في الهواتف والسجائر مجهولة المصدر والمهربة جمركيًا، وكمية من العملات المحلية والاجنبية، بكفالة مالية على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تاجر هواتف محمولة أثناء استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة المعادي وبحوزته (عدد من الهواتف المحمولة "مهربة جمركياً" – مبلغ مالى"عملة أجنبية")، وبمواجهته اعترف بالإتجار في الهواتف المحمولة و أقر بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، تم ضبطه وبحوزته مضبوطات أبرزها (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – عدد من هواتف المحمول ومستلزماتها– 570 علبه سجائر مختلفة الأنـــواع – 701 علبة عقاقير طبية ومستحضرات التجميل)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

