مجدي الجلاد: لدينا معاناة شديدة داخل المؤسسات الصحفية المصرية

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، إن نماذج إعادة الهيكلة للأسف لا تصلح لنا على الإطلاق، ولدينا معاناة شديدة داخل المؤسسات الصحفية المصرية.

وأوضح "الجلاد" خلال جلسة "أزمة تمويل الصحف وسبل زيادة الإيرادات وخفض المصروفات" بينما نحن نحصل على حقيقة من وسائل إعلام اخرى، وهذه المؤسسات في التحول الرقمي أخفقت بشكل كبير لأننا لم نعتمد علي الكفاءات الموجودة.

وانطلقت أمس السبت فعاليات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين بحضور ومشاركة واسعة من المتخصصين والجمعية العمومية.

وفي وقت سابق أعلنت نقابة الصحفيين المصريين بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر السادس للصحافة المصرية برنامج المؤتمر، الذي ينعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الحالي، ويشارك فيه نخبة واسعة من المتحدثين المصريين والعرب، وممثلو الاتحاد الدولي للصحفيين.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات لأبرز القضايا والموضوعات الملحة، التي تهم الصحفيين المصريين، وأوضاع الصحافة المصرية، بالإضافة لإعلان نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من 1500 صحفي.

ودعت الأمانة العامة للمؤتمر جموع الصحفيين المصريين للمشاركة في المؤتمر، ومناقشة كل القضايا المتعلقة بمهنة الصحافة، وأوضاعها وتحدياتها للوصول لتوصيات معبرة عن الصحافة المصرية وأوضاع الصحفيين.