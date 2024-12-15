جابر القرموطي ينعي نبيل الحلفاوي: افتقدنا واحدًا صعب تعويضه

نعى الإعلامي جابر القرموطي الفنان الكبير نبيل الحلفاوي الذي رحل عن عالمنا اليوم الأحد عن عمر يناهز الـ77 عاما.

وكتب جابر عبر حسابه على موقع "x":"بوفاة أستاذ نبيل الحلفاوي، افتقدنا واحدًا من أهم المؤثرين هنا، صعب تعويضه..الله يرحمك ويغفرلك ويدخلك الجنة".

وأعلن أبناء الفنان الراحل نبيل الحلفاوي موعد ومكان جنازته، وكتبوا عبر حسابه على تطبيق "X":"مش القبطان اللي كاتب التويته ديه للأسف.. إحنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي .. الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض وألم طويل، كان دائما بيدعي بكده وربنا ما خذلوش . شكرا علي كل الحب والدعاء، وصلاة الجنازة اليوم الأحد 15 ديسمبر بمسجد الشرطة زايد بعد صلاة العشاء".

وتواجد نبيل الحلفاوي داخل أحد المستشفيات الخاصة بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة لتلقى العلاج خلال الأيام القليلة الماضية ولم يكشف نجله خالد الحلفاوي تفاصيل أزمة والده رافضًا الحديث عنها لحين تحسن حالته الصحية.

يشار إلى أن آخر الأعمال الدرامية التي شارك بها نبيل الحلفاوي مسلسل "القاهرة كابول" عام 2021 بطولة النجوم: طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسني شتا، كريم سرور، يسرا مسعودي، عبد الرحيم حسن، كارولين خليل، وغيرهم، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي.