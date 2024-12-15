الدورى الإنجليزى.. جواو بيدرو في مواجهة إسماعيلا سار بتشكيل برايتون وكريستال بالاس

أعلن فابيان هورزلر المدير الفنى لفريق برايتون، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره كريستال بالاس، وذلك بعد قليل على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم "البريميرليج".

وجاء تشكيل فريق برايتون كالتالى:

حراسة المرمى: بارت فيربوجين.

خط الدفاع: يان باول فان هيكي، لويس دينك، بيرفس إستوبينان، طارق لامبتي.

خط الوسط: كاورو ميتوما، ياسين العياري، كارلوس باليبا.

خط الهجوم: يانكوبا مينته، جواو بيدرو، جورجينيو روتر.



بينما اعلن أوليفر جلاسنر المدير الفنى لفريق كريستال بالاس، تشكيل فريقه، والذى جاء كالتالى:

حراسة المرمى: دين هندرسون.

خط الدفاع: تريفوه تشالوباه، ماكسينس لكرواكس، مارك جويهي، دانيال مونوز، تيريك ميتشل.

خط الوسط: ويل هيوز، جيفرسون ليرما.

خط الهجوم: إسماعيلا سار، إيبيريشي إيز، جون فيليب ماتيتا.

ويحتل فريق برايتون المركز السابع برصيد 24 نقطة، بينما يحتل فريق كريستال بالاس المركز الـ 17 برصيد 13 نقطة.