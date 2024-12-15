جامعة بني سويف الأهلية تنظم يوماُ علمياً لطلاب أولى طب بشري

نظمت كلية الطب البشري بجامعة بني سويف الأهلية،تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الأهلية، يومًا علميًا لطلاب الفرقة الأولي ، وذلك في إطار حرص الكلية على تعزيز التعليم التفاعلي وتطوير مهارات الطلاب، وتحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود النائب الأكاديمي، الدكتور أحمد أسامه عميد القطاع الطبي ، والدكتورة إيناس يحيي مدير البرنامج ، والدكتورة مروه عبد التواب مدير وحدة الأبحاث الطلابية، وتنظيم اتحاد الطلاب .

يوماُ علمياً لطلاب الفرقة الأولي بطب بشري الأهلية

من جانبه أوضح رئيس الجامعة أن هذا النشاط العلمي يأتي في إطار سعي الجامعة إلى تطبيق منهجيات التعليم النشط، الذي يشرك الطلاب بشكل مباشر في عمليات البحث والعرض والتفاعل حيث استعرض الطلاب مجموعة من "السيمينارات" العلمية التي تسلط الضوء على موضوعات متنوعة ضمن لائحة الدراسة الأكاديمية، والذي يتيح للطلاب الفرصة لتطوير مهاراتهم التقديمية وتعميق فهمهم للتخصصات الطبية المختلفة، لافتاً أن هذا النوع من الأنشطة العلمية يعتبر نموذجًا يحتذى به في الجمع بين التعليم النظري والتطبيقي، مما يعزز جاهزية الطلاب لسوق العمل الطبي .

تجدر الإشارة إلى أن اليوم العلمي شهد حضورًا واسعًا من أعضاء هيئة التدريس ، الذين أشادوا بالمستوى المتميز للعروض المقدمة، حيث تنوعت الموضوعات التي ناقشها الطلاب لتغطي جوانب نظرية وعملية مهمة، مما أسهم في تعزيز الفهم العلمي ورفع مستوى النقاش الأكاديمي.