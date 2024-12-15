استجابة لما نشرته البوابة نيوز.. مياه المنيا تفحص شكوى مواطن يعاني من تهالك المواسير

ردا علي مانشره موقع البوابة نيوز تحت عنوان "مأساة إنسانية في المنيا.. أسرة تستغيث: بيتنا بيغرق وحياة أطفالنا في خطر "صور"" قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالرد علي مانشر

حيث ذكرت الشركة أنه بالاشارة الي الشكوي المقدمة من المواطن نادر والتي تم نشرها بجريدة البوابة نيوز بان المواطن يشكو من وجود مياه غير صالحة للشرب داخل منزله نتيجة تهالك مواسير مياه الشرب نفيد بأنه تم تشكيل لجنة علي الفور تتكون من مهندس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بفرع مطاي ورئيس صيانة قرية ابوان وفريق من المعمل والكيمائيين وبصحبة رئيس الوحدة المحلية لقرية ابوان ومشرفين البيئة وبالفحص تبين أن المياه الموجودة داخل المنزل هي مياه جوفية وانه لا يوجد أي أعطال أو كسور بشبكة المياه وتم زيارة عدد كبير من الأهالي بنفس المنطقة والتي تبين أن المشكلة متكررة والمياه الموجودة مياه جوفية وهي تنضح في العديد من المنازل من باطن الأرض حيث أن منسوب المنازل منخفض عن الشارع الرئيسي

كما نفيد انه في حالة وجود عطل أو تسريب أو كسر للشبكات التابعة لنا فإننا نقوم علي الفور بإرسال فريق الصيانة المخصص وإصلاح العطل علي الفور

كانت إحدى الأسر بمركز مطاي في محافظة المنيا، وجهت عبر موقع البوابة نيوز استغاثة عاجلة للمسؤولين، لحل أزمة غمر المياه لمنزلهم، مشيرة إلى أنهم معرضين للخطر بسبب الماس الكهربائي، مما يهدد حياتهم وحياة أطفالهم.

وأوضح رب الاسرة، ويدعى “نادر” انهم أسرة مكونة من 8 أفراد في قرية أبوان بمركز مطاي شمال المنيا ، يعانون منذ أكثر من عام بسبب غمر المياه لمنزلهم دون استجابة تذكر من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، رغم تقديمهم العديد من الاستغاثات والشكاوى.

ويروي نادر، تفاصيل مأساته قائلًا: "المياه تغمر منزلي والمنازل المجاورة، وهناك أرملة ضريرة قريبة تعيش نفس المعاناة، ناشدنا المسئولين دون جدوى، بل وتعرضت للإهانة من إحدى المهندسات أثناء شكواي".

وأشار إلى أن السبب في هذه الكارثة هو تهالك مواسير مياه الشرب وتسريبها للمنازل، مضيفًا: "طُلب مني الحفر على نفقتي الخاصة، وأنا أنفق 600 جنيه أسبوعيًا لنزح المياه. لا أعلم هل أنفق على أطفالي أم على هذه الكارثة؟".

الموقف يزداد سوءًا بسبب خطر الماس الكهربائي الذي يهدد حياة أطفاله، فيما اضطر نادر للانتقال مؤقتًا للعيش مع شقيقه، لكنه يؤكد أنه لا يستطيع الاستمرار في تحميله هذا العبء.

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