عمرو الليثي ناعيا نبيل الحلفاوي: أثرى الساحة الفنية بإبداعه وأعماله الخالدة

بخالص الحزن والآسي نعي الإعلامي الدكتور عمرو الليثي الفنان القدير الراحل نبيل الحلفاوي والذي وافته المنية اليوم الأحد داعياً الله ان يرحمه وان يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

ونشر الليثي عبر صفحاته علي وسائل التواصل .. أنعي ببالغ الحزن والأسى رحيل الفنان القدير نبيل الحلفاوي، الذي أثرى الساحة الفنية بإبداعه وأعماله الخالدة إنا لله وإنا إليه راجعون.

وأشار الليثي ان الفنان الراحل قدم العديد من الأعمال الرائعة والتي ستظل باقية في ذاكرة التاريخ ، وأداء رائعا تميز بالرقي والنضج الفني ، واختتم حديثه: رحم الله الفنان الخلوق صاحب الحضور والأداء الرائع بالدراما والسينما المصرية وأسكنه فسيح جناته.

وأعلن أبناء الفنان الراحل نبيل الحلفاوي موعد ومكان جنازته بعد أن رحل عن عالمنا.

وكتبوا عبر حسابه على تطبيق "X":"مش القبطان اللي كاتب التويته ديه للاسف .. احنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي .. الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض والم طويل ، كان دائما بيدعي بكده وربنا ما خذلوش . شكرا علي كل الحب والدعاء ، وصلاة الجنازة اليوم الاحد ١٥ ديسمبر بمسجد الشرطة زايد بعد صلاة العشاء".

وتواجد نبيل الحلفاوي داخل إحدى المستشفيات الخاصة بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة لتلقى العلاج خلال الأيام القليلة الماضية ولم يكشف نجله خالد الحلفاوي تفاصيل أزمة والده رافضا الحديث عنها لحين تحسن حالته الصحية.

يشار إلى أن آخر الأعمال الدرامية التي شارك بها نبيل الحلفاوي مسلسل "القاهرة كابول" عام 2021 بطولة النجوم: طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسني شتا، كريم سرور، يسرا مسعودي، عبد الرحيم حسن، كارولين خليل، وغيرهم، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي.