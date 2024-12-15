الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 135 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 135 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.