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الأحد 15 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط قائد سيارة وضع ملصقا خادشا للحياء في القاهرة

قائد سيارة بوضع ملصق
قائد سيارة بوضع ملصق خادش للحياء على الزجاج الخلفى للسيارة
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تمكنت الأجهزة الامنية اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائد سيارة بوضع ملصق خادش للحياء على الزجاج الخلفى للسيارة قيادته وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائد سيارة بوضع ملصق خادش للحياء على الزجاج الخلفى للسيارة قيادته حال سيره بدائرة قسم شرطة الزاوية بالقاهرة.
 بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) ، وبمواجهتــــه إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.  
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

 

قسم شرطة الزاوية بالقاهرة بوضع ملصق خادش للحياء على الزجاج الخلفى للسيارة وزارة الداخلية