ضبط قائد سيارة وضع ملصقا خادشا للحياء في القاهرة

الأحد 15/ديسمبر/2024 - 04:24 م

تمكنت الأجهزة الامنية اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائد سيارة بوضع ملصق خادش للحياء على الزجاج الخلفى للسيارة قيادته وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائد سيارة بوضع ملصق خادش للحياء على الزجاج الخلفى للسيارة قيادته حال سيره بدائرة قسم شرطة الزاوية بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) ، وبمواجهتــــه إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.