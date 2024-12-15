خبير اقتصادي: الدعم النقدي يلبي احتياجات المواطنين ذوي الدخل المنخفض

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إنّ الدعم العيني يحّمل على الموازنة العامة للدولة المصرية ولديه فاقد كثير، لكن آن الأوان أن يستفيد المواطن المصري من خلال برنامج الدعم النقدي بعد تدقيق كشوف المستحقين لهذا الدعم، موضحا أن الدعم النقدي قادر على تلبية احتياجات المواطنين ذوي الدخل المنخفض أو الضعيف.

توفير منافذ سلعية بأسعار تنافسية



وأضاف «الشافعي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدعم النقدي يتطلب دراسة كل المستفيدين والمستحقين وتحقيق المستهدفات المادية الشهرية، فضلاً عن توفير منافذ سلعية لعرض السلع والمستلزمات التي تهم كل منزل في مصر بأسعار تنافسية؛ حتى لا يحدث مزيد من استغلال التجار لهؤلاء المواطنين بعرض المنتجات بأسعار مبالغ فيها.

الدعم النقدي يتطللب مراقبة الدولة للأسواق

وتابع: «في إطار تنفيذ الدعم النقدي يجب على الدولة المصرية مراقبة أسعار المنافذ والعمل على تحقيق التوازن السعري لهذه المنتجات حتى تصل إلى المواطنين في الأسعار التنافسية دون احتكار وزيادة عشوائية في الأسعار، بالتالي يجب انتباه الحكومة لهذا جيدا حتى تصل إلى الهدف المنشود من الدعم النقدي وهو تخفيف عبء الدعم العيني على الموازنة العامة للدولة».