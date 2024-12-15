محرز غالي: تراجع العائدات الإعلانية بسبب وسائل الاتصال الإعلامي والسوشيال ميديا

قال الدكتور محرز غالي، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن تراجع العائدات الإعلانية بسبب دور وسائل الاتصال الإعلامي والسوشيال ميديا.

وأضاف خلال فعاليات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين: "نحن بصدد تجارب دولية كثيرة، وهناك تجارب موجودة في كل دول العالم تتبني نماذج جديدة" .

وانطلقت أمس السبت فعاليات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين بحضور ومشاركة واسعة من المتخصصين والجمعية العمومية.

وفي وقت سابق أعلنت نقابة الصحفيين المصريين بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر السادس للصحافة المصرية برنامج المؤتمر، الذي ينعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الحالي، ويشارك فيه نخبة واسعة من المتحدثين المصريين والعرب، وممثلو الاتحاد الدولي للصحفيين.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات لأبرز القضايا والموضوعات الملحة، التي تهم الصحفيين المصريين، وأوضاع الصحافة المصرية، بالإضافة لإعلان نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من 1500 صحفي.

ودعت الأمانة العامة للمؤتمر جموع الصحفيين المصريين للمشاركة في المؤتمر، ومناقشة كل القضايا المتعلقة بمهنة الصحافة، وأوضاعها وتحدياتها للوصول لتوصيات معبرة عن الصحافة المصرية وأوضاع الصحفيين.