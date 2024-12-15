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الأحد 15 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

علي التركي: 80 % من المؤسسات الصحفية تستحوذ عليها الدولة

علي التركي
علي التركي
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قال الدكتور علي جمال التركي مدير تحرير جريدة وموقع "البوابة نيوز" خلال جلسة "أزمة تمويل الصحف" المنعقدة الآن بنقابة الصحفيين إن 80% من المؤسسات الصحفية تستحوذ عليها الدولة، ولا يوجد لدينا في الغالب كوادر إدارية، وهذا يؤدي إلي استحواذ الدولة علي عدد كبير منها.

وانطلقت أمس السبت فعاليات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين بحضور ومشاركة واسعة من المتخصصين والجمعية العمومية.

وفي وقت سابق أعلنت نقابة الصحفيين المصريين بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر السادس للصحافة المصرية برنامج المؤتمر، الذي ينعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الحالي، ويشارك فيه نخبة واسعة من المتحدثين المصريين والعرب، وممثلي الاتحاد الدولي للصحفيين.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات لأبرز القضايا والموضوعات الملحة، التي تهم الصحفيين المصريين، وأوضاع الصحافة المصرية، بالإضافة لإعلان نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من 1500 صحفي.


ودعت الأمانة العامة للمؤتمر جموع الصحفيين المصريين للمشاركة في المؤتمر، ومناقشة كل القضايا المتعلقة بمهنة الصحافة، وأوضاعها وتحدياتها للوصول لتوصيات معبرة عن الصحافة المصرية وأوضاع الصحفيين.

الدكتور علي جمال التركي المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين