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الأحد 15 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"مودرن سبورت" يقبل اعتذار طلعت يوسف عن تدريب الفريق

طلعت يوسف
طلعت يوسف
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وافق مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس على الاعتذار الذي تقدم به الكابتن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن الاستمرار بمنصبه في الفترة المقبلة.

ووجه نادي مودرن سبورت الشكر إلى طلعت يوسف واعتذازه بالفترة التي عمل بها مدربًا للفريق وجهازه الفني.

وتمنى مجلس إدارة نادي مودرن سبورت التوفيق للمدرب الكبير وجهازه الفني فيما هو قادم في مسيرته الكروية.

ظاهرة رحيل المدربين في الدوري

ويعتبر طلعت يوسف رابع مدير فني يرحل عن الدوري الممتاز بعدما كان أحمد عيد عبدالملك المدير الفني السابق لفريق غزل المحلة أول الرحيلن بعدما أعلن استقالته من تدريب الفريق عقب الخسارة من الزمالك، وبعدها أعلن نادي إنبي رحيل سيد ياسين، قبل أن يرحل البرتغالي جوزيه جوميز، عن تدريب الزمالك.

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