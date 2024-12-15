وادي دجلة يهيمن على البطولات العالمية والمحلية في الجمباز الإيقاعي والكاراتيه

واصل أبطال أندية وادى دجلة التألق في مختلف البطولات الرياضية على المستويين العالمي والمحلي، محققين إنجازات جديدة في لعبتي الكاراتيه والجمباز الإيقاعي ليعكس الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة أندية وادى دجلة في تطوير مهارات لاعبيه والارتقاء بمستوى الرياضات الفردية والجماعية.

وتوجت ملك ياسر محمد بطلة أندية وادى دجلة، في الجمباز الإيقاعي، بالميدالية الذهبية في منافسات "أداة الشريط" ببطولة Ritmica Cup للجمباز الإيقاعي، التي أقيمت في هولندا خلال الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر 2024 وهي البطولة التي نظمت تحت إشراف الاتحاد الدولي للجمباز الإيقاعي، وجاء هذا الإنجاز ليعزز مكانتها كإحدى أفضل لاعبات الجمباز الإيقاعي في مصر والمنطقة.

وحققت لاعبات أندية وادى دجلة في (الجمباز الإيقاعي) إنجازًا كبيرًا في بطولة البحر المتوسط للناشئات التي أُقيمت في تونس في 11 ديسمبر 2024، حيث نجحن في حصد 13 ميدالية متنوعة من أبرز هذه الإنجازات فوز لينا فتحي بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات "الفريق"، وذلك ضمن تصنيف المسابقة (A)، مما يعكس جهودها الكبيرة في التحضير والتدريب.

كما حصل الفريق على 12 ميدالية ذهبية في منافسات "الفريق والطوق" إلى جانب 6 ميداليات فضية في منافسات أداة "الصولجان". وقد شاركت في هذا الإنجاز اللاعبة لينا فتحي وزميلاتها لمي عماد، وهنا وليد، وياسمين أشرف، ودانية محمد، وجودي محمد، ومروة حسام. هذا العدد الكبير من الميداليات يعكس المستوى العالي للاعبات أندية وادى دجلة ودورهن الكبير في تعزيز ريادة مصر في الجمباز الإيقاعي على الصعيدين العربي والدولي.

وفي الكاراتيه، توج رجال أندية وادى دجلة، ببطولة الدوري الممتاز، وفازوا بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الكوميتيه، التي أقيمت في نادي المؤسسة العالمية يعكس هذا الفوز القوة الفنية والبدنية للاعبي الكاراتيه في أندية وادى دجلة، ويسهم في تعزيز مكانة النادي على الصعيد الرياضي المحلي.

تأتي هذه الإنجازات ضمن استراتيجية أندية وادى دجلة لتطوير وتوسيع قاعدة الموهوبين في مختلف الرياضات، مما يسهم في رفع اسم مصر في المحافل الدولية.

يذكر أن أندية وادى دجلة، نجحت منذ تأسيسها في عام 2002، في تحقيق إنجازات عديدة سواء على مستوى التوسع في عدد الأندية لتشمل 9 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط ودمياط، أو على مستوى تقديم مستوى رياضي متميز، ويقدم النادي 20 رياضة مختلفة وأكبر عدد من الملاعب من بينهم ملاعب الاسكواش وكرة القدم والتنس بالإضافة إلى حمامات السباحة.