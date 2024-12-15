استمرار حملات رفع الإشغالات بشوارع مطاي

تابع تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة مطاي، أعمال النظافة اليومية بقري الوحدة المحلية الخمسة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

حيث تابع رئيس المركز استمرار رفع المخلفات و تكثيف جهود جهاز النظافة بالقرى على جميع الطرق بمداخل القرى بمركز ومدينة مطاى، لمسح وتسوية وتمهيد الشوارع، وبصفة خاصة جميع المداخل المؤدية الى المصالح الحكومية، و تمهيد وتسوية الشوارع الداخلية، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات، و متابعة سير العمل بمحطات الصرف الصحى لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة، ، والقيام بحملات نظافة بجوار كافة المدارس والمرور عليها، واستكمال أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة،

حيث قامت الوحدة المحلية لقرية بردنوها برفع المخلفات اليومية بقرية بردنوها والقري التابعة ورفعها الي المقلب العمومي حفاظا على الصحة العامة، بحضور ربيع عبد الحليم رئيس القرية.

وتابع رئيس المركز أعمال صيانه أعمده الاناره، والكشافات بالطرق والشوارع الرئيسية بقريه بردنوها وتوابعها، مع الأخذ في الاعتبار ترشيد الطاقة.

وتستمر الوحده المحليه لمجلس قروي ابوان في أعمال النظافه اليوميه ورفع التراكمات من نقط التجميع بقريه ابوان والقرى التابعه لها ورفعها الي المقلب الرئيسي حفاظاً على صحة المواطنين بحضور احمد فتح الله رئيس القرية.

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