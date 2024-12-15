إطلاق حملة ستر ودفا بأبوقرقاص

تفقد االمهندس حامد فخرى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص الحملة التى اطلقتها جمعية نور القمر بمركز ابوقرقاص حملة "ستر ودفا"، والتى تستهدف توزيع الألحفة والبطاطين على غير القادرين بمركز ابوقرقاص لمجابهة فصل الشتاء .

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الاكثر احتياجًا بمركز ابوقرقاص، من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وأكد رئيس مركز أبوقرقاص على الدور الهام والحيوى لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذى للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

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