وداعا القبطان.. نبيل الحلفاوي عشق نسر الأهلي وساند القضية الفلسطينية

رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان القدير نبيل الحلفاوي أو كما يلقبه البعض بـ "القبطان" بعد صراع طويل مع المرض، عُرف بموهبته الاستثنائية المتميزة وأدواره العالقة في أذهان الجمهور حتى الآن مثل "رفاعي" في مسلسل "زيزينيا" و "القبطان محمود" في فيلم "الطريق إلى إيلات"، و "نديم" في مسلسل "رأفت الهجان"، هذه الأعمال جعلته أحد أبرز أعمدة الفن المصري على مدار عقود، وكان يتمتع بشخصية مثقفة، وله مكانة خاصة لدى الجمهور المصري والعربي، ومحبي كرة القدم، وأدواره الوطنية والإنسانية محفورة في ذاكرة محبيه في مصر والوطن العربي.

بداية نبيل الحلفاوي الفنية

أثبت الفنان نبيل الحلفاوي موهبته الفنية في وقت قصير، حيث بدأ مشواره الفني في السبعينات بأدوار صغيرة، ونجح في تجسيد الشخصيات التي تتسم بالعمق والواقعية، أبرزها، "بنات زينب، الكهف، الوهم والحب، سور مجرى العيون، دموع صاحبة الجلالة، دمي ودموعي وابتسامتي، حكاية بلا بداية ولا نهاية، زيزينيا، ونوس" مع النجم يحيى الفخراني، وفيلم “العميل رقم 13، سوبر ماركت، شبكة الموت، وسيدة القاهرة”.

وكان آخر ظهور فني له في فيلم "تسليم أهالي" الذي تم إنتاجه في 2022، وهو من إخراج خالد الحلفاوي، وحقق العمل نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا.

نبيل الحلفاوي عاشق نسر الأهلي

تميز الفنان الراحل نبيل الحلفاوي بحضوره القوي على وسائل التواصل الاجتماعي، تحديدًا منصة "إكس"، حيث كان يشارك آرائه في السياسة، الفن، والرياضة، وهو من عشاق النادي الأهلي، ويتابع كرة القدم بشغف، حيث يشارك بآرائه وتحليلاته الرياضية مع جمهوره، كما كان يمتلك خلفية ثقافية واسعة وعُرف بحبه للقراءة والكتابة.

نبيل الحلفاوي أبرز الفنانين الداعمين للقضية الفلسطينية

يعد الفنان نبيل الحلفاوي، واحد من أبرز الفنانين الذين قاموا بالعديد من الأعمال الفنية الوطنية الشهيرة، مثل دور ضابط المخابرات في مسلسل “رأفت الهجان” والدور الشهير في فيلم “الطريق الى إيلات” وأدوار أخرى عالقة في أذهان الجمهور.

ودائما ما يحرص عبر تدويناته الشهيرة من خلال موقع التواصل الاجتماعي “X” على نصرة القضية الفلسطينية، والحديث عن أبرز الأحداث التي تمر علينا يوميا تخص تلك القضية، واشتهر بالعديد من الآراء التي تتحدث عن دعم القضية الفلسطينية وأهل فلسطين، ومؤخرا نصرة اهل غزة ضد العدوان الاسرائيلي المستمر.