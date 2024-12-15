بالأسماء.. ارتفاع أعداد المصابين إلى 21 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بأسوان

ارتفع عدد المصابين، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى بمدخل مركز إدفو بمحافظة أسوان، حيث كانوا في طريقهم لزيارة دير الانبا هدرا ليصل إلى 21 مصاباً من أسرة واحدة وتم التعامل مع الحادث ونقل المصابين للمستشفى.

تلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت إشراف الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائى، إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى بمدخل مركز إدفو ، وعلي الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

إصابة 21 شخصاً من أسرة واحدة، وكانوا فى طريقهم لزيارة دير الأنبا هدرا



وأسفر الحادث عن إصابة 21 شخصاً من أسرة واحدة، وكانوا فى طريقهم لزيارة دير الأنبا هدرا بأسوان، وتنوعت إصاباتهم ما بين كسور وجروح وكدمات، وتم نقلهم إلى مستشفى النيل التخصصى بمدينة إدفو.

وتبين أن المصابين هم: الطفل ماكسيموس عدلى، 3 سنوات، مريم شهدى حلمى، 21 سنة، سارة غطاس فانوس، 19 سنة، الشايب نصر خليل، 38 سنة، الطفل كلوج الشايب نصر، 4 شهور"، وميلاد عدلى، 43 سنة، كيرلس ميلاد، 17 سنة، الطفل ماكس موسى، عامان، مريم ميلاد، 22 سنة، فكرى إسحق، 35 سنة، كيرلس ميخائيل، 24 سنة، يوسف نادر، 28 سنة، الطفل فادى غطاس، 11 سنة، يوستينا ميخائيل، 30 سنة، مادونا ميلاد، 20 سنة، مريم شهدى، 21 سنة، مرفت منير، 40 سنة، الطفل راويس شايب، 4 سنوات، الطفلة لوجى الشايب، 4 سنوات، مارينا ميلاد، 30 سنة، الطفل فلوكس الشايب، 8 سنوات".

تم تحرير محضر بالواقعة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.