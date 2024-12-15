حملات نظافة مكبرة بشوارع ملوي

نظمت الوحدات المحلية بقرى المركز التسع واحياء مدينة ملوى، حملات نظافة مكبرة بأحياء المدينة وقرى ( بشوارع واحياء المدينة ـ وقرى المعصرة ـ البرشا ـ نواى ـ دروة ـ تندة ـ قلندول ـ الروضة ـ إبشادات ـ تونا الجبل) حيثُ تم رفع كافة المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة وتمهيد وتسوية الشوارع بالجليدر باستخدام معدات الوحدات القروية ، حيث تم تمهيد وتسوية الشوارع ، وتم نقل المخلفات والتراكمات للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي، وكذلك استمرار اعمال صيانة اعمدة الأنارة وتركيب الكشافات بنطاق الوحدات المحلية.
كما واصل رؤساء احياء « شمال١،٢ وجنوب وغرب وشرق مدينة ملوى » برفع كافة نقاط التجميع ونقلها الى المقلب العمومى وذلك ضمن خطة رئاسة مركز ملوى بالاهتمام ورفع كفاءة منظومة النظافة والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة.