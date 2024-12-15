تجاوزت الخطوط الحمراء.. إسرائيل تقرر إغلاق سفارتها في أيرلندا

أصدر وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الأحد، قرارًا بإغلاق السفارة الإسرائيلية في أيرلندا وافتتاح سفارة جديدة في مولدوفا، وفقًا لما نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم".

وأوضحت الصحيفة أن القرار جاء على خلفية ما وصفته بـ "السياسة المتطرفة المناهضة لإسرائيل" التي تتبعها الحكومة الأيرلندية.

وكانت السفيرة الإسرائيلية في دبلن قد عادت إلى إسرائيل بعد أن قررت الحكومة الأيرلندية الاعتراف بـ "الدولة الفلسطينية".

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أيرلندا انضمامها إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

من جانبه، أكد ساعر أن تصرفات الحكومة الأيرلندية والخطابات المعادية للسامية ضد إسرائيل تستند إلى محاولات نزع الشرعية عن الدولة اليهودية وشيطنتها، مشيرًا إلى أن أيرلندا قد تجاوزت "جميع الخطوط الحمراء" في علاقاتها مع إسرائيل.

وأوضح ساعر أن إسرائيل ستوجه مواردها لتعزيز علاقاتها الثنائية مع دول العالم وفقًا لأولويات تتحدد أيضًا بناءً على مواقف الدول المختلفة تجاهها.

وأضاف: "هناك دول تسعى لتعزيز علاقاتها مع إسرائيل رغم عدم وجود سفارات إسرائيلية فيها حتى الآن، وسنعمل على تعديل الترتيبات الدبلوماسية، مع إعطاء الأولوية للنهج والتصرفات التي تتبناها الدول تجاه إسرائيل في الساحة السياسية".