جروس يتواجد فى القاهرة لتوقيع عقود تدريب الزمالك

يسعتد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، لوضع الرتوش الأخيرة على عقد المدرب السويسرى كريستيان جروس، من أجل تولى الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

حيث ظهر صباح اليوم الأحد، المدرب السويسرى فى مطار القاهرة، وذلك تمهيدًا لعقد الجلسة النهائية من أجل تولى منصب المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء.

ورحل البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، عن القلعة البيضاء، بعدما توصل لاتفاق مع نادي الفتح السعودي لقيادته حتى نهاية الموسم الجاري.

وسبق للمدرب السويسرى صاحب الـ 70 عامًا، وأن تولي منصب المدير الفني لنادي الزمالك في يوليو 2018، وحتى رحيله في مايو 2019.

ومن المحتمل أن يحضر جروس المواجهة المرتقبة مساء اليوم الأحد، للفريق الأبيض أمام المصرى البورسعيدى، بأستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



