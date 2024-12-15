حصاد 2024.. إنشاء 59 مشروعا رياضيا في البحيرة بتكلفة 259.6 مليون جنيه

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، علي تواصل محافظة البحيرة في تنفيذ خططها الطموحة للنهوض بقطاع الشباب والرياضة كجزء من رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير أفضل الخدمات لأبناء المحافظة،في إطار اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وتطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية.

وفي هذا السياق أصدر المكتب الاعلامي لمحافظ البحيرة إنفوجراف؛ أوضح خلاله ان المحافظة شهدت خلال العام الحالي 2024م، تنفيذ عدد 59 مشروعًا رياضيًا وشبابيًا بتكلفة إجمالية بلغت 259.6 مليون جنيه، ستشكل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الرياضية ودعم المواهب الشابة وإعداد جيل قادر على تحقيق طموحات الوطن.

وتضمنت تلك المشروعات 31 مشروعًا تم الانتهاء منها بالكامل، بتكلفة إجمالية قدرها 98 مليون جنيه و27 مشروعًا جاري العمل بها حاليًا، بإجمالي تكلفة 91.6 مليون جنيه، بالإضافة لمشروع تم وضع حجر الأساس له، بتكلفة تصل إلى 70 مليون جنيه.

وكما أكدت الدكتورة جاكلين عازر حرص المحافظة على تطوير المنشآت الرياضية بما يسهم في تعزيز الحركة الرياضية وتهيئة مناخ مناسب لاكتشاف المواهب وتطوير مهاراتهم، تنفيذاً لاستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري وبما يتسق مع المبادرة الرئاسية بداية.