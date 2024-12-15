بالصور.. معرض لتوزيع أثاث منزلى على الأسر الاولى بالرعاية في المنيا

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا جمعية الأورمان فى تنظيم معرض بقاعة سحر العيون بمركز أبوقرقاص، وذلك بهدف توزيع الأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية على 250 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعايا والأكثر احتياجًا بقرى مركز أبوقرقاص

حضر المعرض المهندس حامد فخري، رئيس مركز ومدينة ابو قرقاص، و حماده ابو البيه، رئيس الوحدة المحلية بقرية اتليدم، واسماعيل فتحي، مدير إدارة الشؤون الاجتماعية بابو قرقاص، واسماعيل عبد ربه، مدير وحدة الشؤون بأبوقرقاص.

شملت خطة التوزيع قرى اتليدم والسنبلاوين ومنشيه النصر والمحرص وتنده بمركز أبوقرقاص فى محافظة المنيا.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض الأثاث والأجهزة الكهربائية من الأورمان تتم وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل مراكز المحافظة العشرة، وأن المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته .

موضحًا أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى المنيا تقوم برصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد ان هذه الاسر تفتقر الى فرص عمل، وان ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها .

يذكر ان تنظيم معارض الأثاث والأجهزة الكهربائية ياتى استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر واعادة اعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الاسقف والمحارة والسباكة والارضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا .

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