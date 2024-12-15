تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأحد

تباينت مؤشرات البورصة، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد، وزاد رأس المال السوقي بنحو 608.3 مليون جنيه، مدعوما بمشتريات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام 2,263 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.06%، ليغلق عند مستوى 30,776 نقطة، كما تراجع مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوى 3,183.4 نقطة.

كما انخفض مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.16% ليغلق عند 37,959.56 نقطة، وكذا مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.08%، ليغلق عند مستوى 13,525.75 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.45%، ليغلق عند مستوى 8,613.85 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.36%، ليغلق عند مستوى 11,777.22 نقطة، وصعد مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.35%، ليغلق عند مستوى 6,805.78 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين العرب والأجانب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 89.6 مليون جنيه، و73.7 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 163.4 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 3.1 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.6 مليار سهم، من 93 ألف صفقة منفذة.