عشق الفن والنادي الأهلي.. أبرز المحطات في مسيرة الراحل نبيل الحلفاوي

رحل عن عالمنا اليوم الفنان القدير نبيل الحلفاوي، عن عمر ناهز الـ 77 عام، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نقل على أثرها إلى المستشفي لتلقي العلاج، حتى توفى اليوم وسط حالة من الحزن الشديد لأبناء الوسط الفني والجمهور.





مشوار نبيل الحلفاوي الفني

قدم الفنان نبيل الحلفاوي مسيرة فنية كبيرة، وقدم الكثير من الأعمال بين السينما والدراما، وحقق من خلالها نجاح كبير، وإشتهر بالأعمال الوطنية التي خلدت في قلوب الجماهير، مثل فيلم "الطريق إلى إيلات"، ودوره التاريخي بشخصية نديم قلب الأسد فى مسلسل "رأفت الهجان"، والتي قدم من خلالها رجل المخابرات بأداء فني غير مسبوق.



مدرسة نبيل الحلفاوي الفنية

إستطاع الفنان نبيل الحلفاوي أن يقدم مدرسة فنية خاصة، ويترك بصمات بطابع وأداء فني مختلف، حيث جسد أدواره بمنتهي البساطة الفنية، ودون أي إنجراف للتكلف أو الأداء المفتعل، وكان له حضور كبير فى كل ظهور له في مشهد سواء للسينما أو الدراما، وعشق الجمهور أدواره الفنية، وعلقت في وجدان وأذهان الجمهور المصري والعربي.



نبيل الحلفاوي والنادي الأعلي

كان الفنان نبيل الحلفاوي يعد أحد أهم رموز تشجيع النادي الأهلي، وإعتبره الجمهور قبطان لسفينة التشجيع الأهلاوي لما كان يمتاز به من عشق للنادي الأهلي، إلى جانب إحترام المنافس نادي الزمالك ونبذ أي تعصب كروي، وهو ما جعل كل أطياف الجماهير تحب الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، وكان طوال الوقت يمازح جمهور الزمالك على مواقع التواصل الإجتماعي في حالة من الود والحب والتقدير المتبادل.

إلى جانب أن الحلفاوي كان ناقد فني ورياضي لاذع لكل سلبيات فريق الكرة بالنادي الأهلي، وكان يتابع الماتشات أولاً بأول، ويكتب تدورينات على صفحتة الشخصية على منصة تداول الأراء "X"، وكان بتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.



أبرز أعماله الفنية

قدم الفنان نبيل الحلفاوي رحلة فنية ومشوار مليئ بالأعمال الهامة، أبرزها على مستوى السينما فيلم "الطريق إلى إيلات، وقيدت ضد مجهول، المحاكمة، العصابة الأوباش، سري للغاية، عنتر زمانه، العميل رقم 13، إغتيال مدرسة، شبكة الموت، سيدة القاهرة، سوبر ماركت، ثمن الغربة"، وفي الدراما قدم مسلسل "الجريمة، بين السرايات، بيت العيلة، قرية الرعب، رأفت الهجان، دموع صاحبة الجلالة، الزيني بركات، زهور شتوية، أوراق مصرية، لأعلى سعر".