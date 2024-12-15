غدا.. محافظ الجيزة يتابع تجهيزات سوق اليوم الواحد بحي العمرانية

يتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الاستعدادات اللازمة لانعقاد سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية بحي العمرانية غداً الاثنين والذي تم افتتاحه الاسبوع الماضي بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

و اطلع محافظ الجيزة علي جهود هيئة النظافة والتجميل وحي العمرانية في رفع كفاءة النظافة بالشارع والقيام بأعمال التجريد اللازمة وتجهيز الموقع لبدء وضع الباكيات السلعية والتي سوف تستقبل المواطنين غداً الإثنين .

ووجه المحافظ بتقديم كافه سبل الدعم لاستمرار انعقاد السوق بصورة منتظمة وتذليل كافه العقبات أمام الشركات والجهات المشاركة وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه السوق وإقبال المواطنين عليه نظراً لأهميته في اتاحه السلع الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم بأسعار مناسبة لخدمة مواطني أحياء العمرانية والطالبية وجنوب الجيزة .

وتدعو محافظة الجيزة السادة المواطنين بزيارة السوق غداً الاثنين للحصول علي كافه احتياجاتهم بأسعار مناسبة في اطار خطه الدولة لتوفير السلع الأساسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .