إيقاف وإزالة 5 حالة تعد بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص.

وأفاد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا بأن حي غرب المدينة شن حملة لإزالة التعديات وإيقاف حالات التعدي بدون ترخيص.

وقال رئيس المدينة إن الوحدة المحلية (حي غرب المدينة أوقف ٥ حالة تعدى بالبناء المخالف بدون ترخيص بـ “حي غرب " المدينة وتم التحفظ على أدوات ومواد البناء المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لمنع انتشار العشوائيات.

تم تنفيذ الأعمال تحت إشراف د الحسيني شادي نائب رئيس المدينة ، عاطف سنوسى رئيس الحى، حسام الفلاح المشرف على الحى وفريق العمل المعاون بالحي.

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