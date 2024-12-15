إسرائيل تستأنف ضد مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت في المحكمة الجنائية الدولية

قالت القناة السابعة العبرية، اليوم الأحد، إن إسرائيل قدمت طلب استئناف رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية لإلغاء مذكرات الاعتقال الصادرة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوأف جالانت.

ووفقًا لتقرير القناة العبرية، فإن تل أبيب تقدمت بالاستئناف بعد إصدار مذكرات اعتقال تطالب الدول الموقعة على اتفاقية روما بالقبض على نتنياهو وجالانت، بناءً على اتهامهما بارتكاب جرائم حرب خلال الهجمات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة التي استمرت أكثر من 13 شهرًا وأسفرت عن استشهاد أكثر من 44 ألف فلسطيني.

وفي مواجهة الضغوط السياسية المتزايدة، أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن قراراتها ستظل محصنة ضد أي تهديدات أو ضغوط سياسية، مشددة على استقلال القضاة في اتخاذ قراراتهم بناءً على القانون الدولي.

من جهته، أكد المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، أن الضغوط السياسية والتهديدات لن تؤثر على آلية اتخاذ القرار.

وأوضح أن المحكمة ستواصل عملها، مشيرًا إلى أن تشكيل إسرائيل لجنة تحقيق محلية لا يعني إلغاء دور المحكمة الجنائية الدولية.