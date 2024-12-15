جامعة كفر الشيخ تستقبل فريق لجنة الاعتماد من الهيئة القومية

استقبل، الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، نيابة عن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، فريق لجنة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وذلك فى إطار الزيارة الميدانية المقررة لكلية علوم الثروة السمكية والمصايد بالجامعة للحصول على الاعتماد، برئاسة الدكتور حمدي عبد السميع محمد فرج، وعضوية كل من الدكتور رفيق عبد الرحمن محمد، والدكتور ابتسام مبارك حمزة، والدكتور محمد عبد الوهاب مرسي.

جاء ذلك بحضور الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف علي كلية علوم الثروة السمكية والمصايد بالجامعة، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة السابق للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد ابو والي مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، وفريق لجنة الاعتماد بالكلية.

هذا وقد أشاد، الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بمجهودات الهيئة لتحقيق أهداف خطة التطوير الشامل التى تستهدفها وتطبيق معايير الجودة إيمانا بأهمية الدور الذي تلعبه الجودة الشاملة لتحسين وتطوير أداء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكداً حرص الجامعة على الارتقاء بالمهارات التدريسية والبحثية والتدريبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والارتقاء بمستوي جودة البرامج التعليمية بما يتوافق مع المتطلبات المحلية والاقليمية والدولية، موضحاً دور الجامعة في تقديم كافة سبل الدعم المادي والمعنوي لإعداد خريج متميز قادر على المنافسة في سوق العمل محليا واقليما ودولياً وخدمة المجتمع المحلي.

وخلال اللقا، ء أكد الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، علي أن الجامعة تقوم بتقديم سبل الدعم لكليات ومعاهد الجامعة لتطبيق معايير الجودة والاعتماد وحصول باقي كليات ومعاهد الجامعة على الاعتماد، مشيرا إلى أن الجامعة بكافة قطاعاتها تولي اهتماما كبيرا لاعتماد الكليات، كما تطرق الحديث إلى استعدادات الكلية لاستيفاء معايير الجودة طبقا لدليل الاعتماد.



ومن جانبه، أشار الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن جامعة كفر الشيخ حريصة على تقديم كافة أنواع الدعم للكليات لاستكمال نظم الجودة وتجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، كما تتبنى الجامعة معايير أكاديمية تتوافق مع الاحتياجات التنموية وتتماشى مع الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة وتوجهات الدولة ورؤية مصر 2030، مؤكداً أن إدارة الجامعة وفرت كافة الاحتياجات اللازمة لكلية علوم الثروة السمكية والمصايد لاعتمادها، حيث تم وضع خطط للدعم الفني من قبل مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة للتأكد من تحقيق الكلية لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.



وعقب اللقاء توجه فريق لجنة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إلى كلية علوم الثروة السمكية والمصايد للقيام بالزيارة الميدانية وتفقد جميع الأقسام بالكلية، وأشادت اللجنة، بالدور المتميز الذي تقوم به الجامعة والمتمثل في كلية علوم الثروة السمكية والمصايد لخدمة الطلبة والنهوض بالقطاع التعليمي وحسن سير العمليه التعليميه بالكلية.

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