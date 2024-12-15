تأجيل أولى محاكمة متهمين بقتل زوج شقيقتهما في دار السلام

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في حلوان، برئاسة المستشار محمد يحيى محمد، تأجيل أولى جلسات محاكمة شقيقين متهمين بقتل زوج شقيقتهما في منطقة دار السلام، إلى جلسة 18 ديسمبر الجاري للمرافعة، للإطلاع على ملف القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بالقاهرة، ملابسات مقتل عامل على يد شقيقي زوجته بدار السلام، حيث اعترف المتهمان «رضا.ن.ك» و«محمد .ن.ك»، يعملان في مهنة «ميكانيكا السيارات»، خلال تحقيقات النيابة العامة، بارتكابهما جريمة قتل زوج شقيقتهما في دار السلام، عندما أقدم المتهم الأول بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض «سنجة» والمتهم الثاني ممسكا «مطواة»، فسددا له عدة طعنات حتى أنهيا حياته في الحال.

وأضافت تحقيقات النيابة أن تحريات مباحث القاهرة، توصلت إلى صحة ارتكاب المتهمين للواقعة قاصدين من ذلك ازهاق روح المجني عليه إثر خلافات سابقة نشبت فيما بينهم منذ مدة توعدا له بالخلاص منه وتوجها صوب مسكنه الحمله على النزول وما أن تقابلا حتى طعنه المتهم الأول في صدره مستخدمًا سلاحه الأبيض، فيما تابعه الثاني بضربة على رأسه بسلاحه حال تواجده على مسرح الواقعة للشد من أذر الأول وقرا هربًا.

وأوضحت التحقيقات تفاصيل الجريمة، أن المتهم الأول إنه كان يسير بأحد شوارع المنطقة، وفوجئ بسير نجل شقيقته مستقلًا دراجة نارية توك توك، يعمل عليها وبصحبته شقيقه وفوجئ بقيام نجل شقيقته الأولى بالبصق على وجهه، فتمكن من استقلال التوك توك معهم بالخلف وطلب منه التوقف وحال معاتبته لنجل شقيقته، حدثت مشادة تطورت لمشاجرة مرة أخرى، وقام المتهم الأول بالتعدي على نجل شقيقته بسلاح أبيض سنجة، كانت بحوزته وأصيب بجرح قطعي بكف اليد.

