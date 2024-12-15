محافظ أسوان يكلف بإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بقرية هيكل الجديدة

كلف اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، فى استجابة سريعة لشكوى أهالى قرية هيكل الجديدة بإدفو، بسرعة تلبية احتياج أهالى القرية لمدرسة فى قريتهم سواء فى المرحلة الإبتدائية أو الإعدادية ،لتخفيف المعاناة عنهم وعن أبنائهم فى إلحاقهم للمدارس المجاورة بالقرى الأخرى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى يتم العمل على توفير حياة كريمة للمواطنين ، وتحسين مستوى المعيشة وجودة الخدمات المقدمة لهم .

محافظ أسوان يأمر بإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بقرية هيكل الجديدة بادفو

وأوضح عاطف كامل رئيس مدينة إدفو بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان تم التنسيق مع مدير إدارة إدفو التعليمية لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسى تتكون من 2 قاعة أطفال و 6 فصول إبتدائى و 3 فصول إعدادى لتستوعب 116 طالب وطالبة ، فضلاً عن مكاتب إدارية وحجرات أنشطة ودورات مياه .

وأشار إلى وجود قطعة أرض مقترحة لإقامة المدرسة بقرية هيكل الجديدة بمساحة 4041 م2 ، وجارى السير فى إجراءات التنفيذ بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية والجهات المانحة لتحمل تكلفة الإنشاء ، وقيام الوحدة المحلية بنهو إجراءات التخصيص لتفنيذ ذلك على الوجه الأكمل .

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