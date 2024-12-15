موعد ومكان صلاة الجنازة على نبيل الحلفاوي

أعلن أبناء الفنان الراحل نبيل الحلفاوي موعد ومكان جنازته بعد أن رحل عن عالمنا منذ قليل.

وكتبوا عبر حسابه على تطبيق "X":"مش القبطان اللي كاتب التويته ديه للاسف .. احنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي .. الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض والم طويل ، كان دائما بيدعي بكده وربنا ما خذلوش . شكرا علي كل الحب والدعاء ، وصلاة الجنازة اليوم الاحد ١٥ ديسمبر بمسجد الشرطة زايد بعد صلاة العشاء".

وأعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وفاة الفنان القدير نبيل الحلفاوي منذ قليل.

وكتب أشرف عبر حسابه على تطبيق "انستجرام":"وداعا أيها الرجل النبيل".

وتواجد نبيل الحلفاوي داخل إحدى المستشفيات الخاصة بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة لتلقى العلاج خلال الأيام القليلة الماضية ولم يكشف نجله خالد الحلفاوي تفاصيل أزمة والده رافضا الحديث عنها لحين تحسن حالته الصحية.

يشار إلى أن آخر الأعمال الدرامية التي شارك بها نبيل الحلفاوي مسلسل "القاهرة كابول" عام 2021 بطولة النجوم: طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسني شتا، كريم سرور، يسرا مسعودي، عبد الرحيم حسن، كارولين خليل، وغيرهم، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي.